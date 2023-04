Occhiali da sole primavera estate 2023 | i trend per vestire gli occhi

Leggi su amica

(Di venerdì 7 aprile 2023) Spunta il, le temperature si alzano e abbiamo già voglia di mare ed. Per ora dobbiamo accontentarci dell’arrivo dellache porta con sé le nuove tendenze in fatto dida. La domanda ogni anno è sempre la stessa, su quali modelli è meglio in? Classici o alla moda? Capiamo dalle passerelle e dai big brand quali sono idi stagione.da: la mascherina La mascherina è tornata di moda nel 2022 e da allora non ci ha più abbandonato, con buona pace di chi, ancora adesso, fa notare che “fa così tanto 2000”. Eppure le celebrity che la amano sono tantissime: ...