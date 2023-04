Nuovo impianto idrico sul litorale pontino: ecco dove e quando (Di venerdì 7 aprile 2023) Acqualatina ha programmato nuovi interventi su 5 km della condotta adduttrice da Sardellane, per il prossimo 11 aprile. Lavori che si inseriscono nel piano di risanamento e ammodernamento delle reti e che seguono le prime attività già concluse con successo nei giorni scorsi. I lavori con oltre 18 milioni di euro di intervento, permetteranno di recuperare circa 70 litri al secondo, con un beneficio per oltre 250.000 abitanti di Latina, Sezze, Pontinia, Sabaudia, S. Felice Circeo e Terracina. Le attività coinvolgeranno diverse squadre al lavoro in parallelo e avranno inizio alle ore 13:00 dell’11 aprile, con ripristino del servizio ovunque nella notte. Queste le zone interessate: • Latina – Intero Comune (tranne Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, B.go Carso, B.go Podgora, Latina Scalo) • Pontinia – Intero Comune • Sabaudia – Intero Comune • San Felice Circeo – ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 7 aprile 2023) Acqualatina ha programmato nuovi interventi su 5 km della condotta adduttrice da Sardellane, per il prossimo 11 aprile. Lavori che si inseriscono nel piano di risanamento e ammodernamento delle reti e che seguono le prime attività già concluse con successo nei giorni scorsi. I lavori con oltre 18 milioni di euro di intervento, permetteranno di recuperare circa 70 litri al secondo, con un beneficio per oltre 250.000 abitanti di Latina, Sezze, Pontinia, Sabaudia, S. Felice Circeo e Terracina. Le attività coinvolgeranno diverse squadre al lavoro in parallelo e avranno inizio alle ore 13:00 dell’11 aprile, con ripristino del servizio ovunque nella notte. Queste le zone interessate: • Latina – Intero Comune (tranne Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, B.go Carso, B.go Podgora, Latina Scalo) • Pontinia – Intero Comune • Sabaudia – Intero Comune • San Felice Circeo – ...

