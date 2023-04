Nuovi mezzi per l’Asia, in attesa della svolta per la raccolta indifferenziata (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Cinque Nuovi mezzi per provvedere alla pulizia delle strade beneventane sono stati consegnati all’Asia. Questa mattina, in via Ponticelli, alla presenza dei vertici dell’Asia, con l’amministratore delegato Donato Madaro e il Comune di Benevento, le nuove macchine sono entrate simbolicamente nel patrimonio aziendale. Presenti il sindaco di Benevento Clemente Mastella, il vice sindaco Francesco De Pierro, gli assessori comunali Alessandro Rosa e Maria Carmela Serluca e i consiglieri comunali Umberto Panunzio e Antonio Picariello. L’amministratore Madaro ha sottolineato: “Nell’ultimo triennio abbiamo rinnovato oltre 40 automezzi. L’investimento è significato di circa 3 milioni di euro”. Sul futuro l’amministratore Madaro crede modo nei progetti del Pnrr: “Dobbiamo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Cinqueper provvedere alla pulizia delle strade beneventane sono stati consegnati al. Questa mattina, in via Ponticelli, alla presenza dei vertici del, con l’amministratore delegato Donato Madaro e il Comune di Benevento, le nuove macchine sono entrate simbolicamente nel patrimonio aziendale. Presenti il sindaco di Benevento Clemente Mastella, il vice sindaco Francesco De Pierro, gli assessori comunali Alessandro Rosa e Maria Carmela Serluca e i consiglieri comunali Umberto Panunzio e Antonio Picariello. L’amministratore Madaro ha sottolineato: “Nell’ultimo triennio abbiamo rinnovato oltre 40 auto. L’investimento è significato di circa 3 milioni di euro”. Sul futuro l’amministratore Madaro crede modo nei progetti del Pnrr: “Dobbiamo ...

