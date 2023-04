Nuovi bombardamenti di Israele nel sud del Libano (Di venerdì 7 aprile 2023) L'esercito di Israele ha annunciato che sta "effettuando attacchi in Libano", da cui ieri sono stati lanciati più di 30 razzi verso lo Stato ebraico. Violente esplosioni sono state udite nella regione ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) L'esercito diha annunciato che sta "effettuando attacchi in", da cui ieri sono stati lanciati più di 30 razzi verso lo Stato ebraico. Violente esplosioni sono state udite nella regione ...

