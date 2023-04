Nuova segreteria Pd | ecco chi sono i 21 membri | da Rando a Mahmoud fino a Ruotolo passando per Serracchiani | Misani e Zan

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 aprile 2023) Alcuni volti noti, molte new entry, molti under 40 e alcune deleghe nuove. A un mese dalle primarie che l’hanno incoronata alla guida dei dem, Elly Schlein ha presentato ladel Pd. Ventuno, undici uomini e dieci donne. Nella quale compaiono big del partito come Deborahe Antonio Misiani accanto ai fedelissimi della neo-segretaria e facce che incarnano l’impronta che l’ex eurodeputata vuole dare ai democratici, da Annalisa Corrado a Marwaad Alessandro Zan.tutti i loro profili. Alessandro Alfieri avrà la delegata alle Riforme e PNRR. Varesino, 51 anni, è senatore dal 2018. Davide Baruffi seguirà gli Enti Locali. Nato a Carpi nel 1974, diventa sindaco di Soliera a 25 anni. Segretario provinciale del Pd a Modena, è ...