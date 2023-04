Nuoto, Sara Franceschi: “Ho pensato di smettere, ma dalle difficoltà ne sono uscita più forte!” (Di venerdì 7 aprile 2023) Dalla spensieratezza della ragazzina alla responsabilità della donna. Non è mai facile il passaggio che porta dal sogno alla realtà e nel mondo dello sport di alto livello, in ambito femminile, c’è da fare i conti con un corpo che cambia, nella forma e nel “colore”, in trasformazione, ricordando un pezzo dei Litfiba. È stato il caso di Sara Franceschi, atleta specialista dei 200/400 misti, che alle Olimpiadi di Rio 2016 fu l’atleta più giovane a prendere parte alla rassegna a Cinque Cerchi. Una fase in cui tutto era facile e sembrava di essere nel “Paese dei balocchi“. Dopo di che, anni di buio, dovendo affrontare i problemi di peso, il mutamento del suo essere e le difficoltà dell’adolescente che stava diventando donna a tutti gli effetti. Un percorso nel quale il grande amore per il Nuoto ha prevalso e ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) Dalla spensieratezza della ragazzina alla responsabilità della donna. Non è mai facile il passaggio che porta dal sogno alla realtà e nel mondo dello sport di alto livello, in ambito femminile, c’è da fare i conti con un corpo che cambia, nella forma e nel “colore”, in trasformazione, ricordando un pezzo dei Litfiba. È stato il caso di, atleta specialista dei 200/400 misti, che alle Olimpiadi di Rio 2016 fu l’atleta più giovane a prendere parte alla rassegna a Cinque Cerchi. Una fase in cui tutto era facile e sembrava di essere nel “Paese dei balocchi“. Dopo di che, anni di buio, dovendo affrontare i problemi di peso, il mutamento del suo essere e ledell’adolescente che stava diventando donna a tutti gli effetti. Un percorso nel quale il grande amore per ilha prevalso e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Nuoto, Sara Franceschi: “Ho pensato di smettere, ma dalle difficoltà ne sono uscita più forte!” - - cosipegioco : @sghigolini @sara_gerardina Come dicevi tu Emma, io l'ho rivalutata tanto nel post nuoto. Probabilmente gran parte… - visitcapraia : RT @Elbareport: Sarà premiata a Livorno Monica Cordano per la sua impresa a nuoto intorno all’Isola di Capraia - isoletoscane : Sarà premiata a Livorno Monica Cordano per la sua impresa a nuoto intorno all’Isola di Capraia @GSammuri - Elbareport : Sarà premiata a Livorno Monica Cordano per la sua impresa a nuoto intorno all’Isola di Capraia -

Parigi 2024, un tuffo nella Senna A poco più di un anno dai Giochi Olimpici di Parigi , la Senna è al centro dell'attenzione delle Olimpiadi. Due gare di nuoto si terranno infatti nel celebre fiume, proprio qui tra il Ponte Alessandro III e la Torre Eiffel. Il problema è che la balneazione nella Senna è vietata da 100 anni a causa della qualità dell'... Buona Pasqua e pacchetto 'Primo Mare' all'Hotel Corallo Senigallia La spiaggia è a pochi passi dall'hotel e avrete accesso a un'ampia gamma di attività acquatiche, come nuoto, surf e windsurf. Potrete anche rilassarvi sotto l'ombrellone o fare una passeggiata sulla ... Cagliari, via corsi di nuoto gratuiti in estate per i bimbi delle scuole L'idea è quella di incentivare la pratica sportiva del nuoto in corsi specifici e lezioni che si terranno nelle piscine comunali. Previsti corsi specifici svolti con istruttori di nuoto che terranno ... A poco più di un anno dai Giochi Olimpici di Parigi , la Senna è al centro dell'attenzione delle Olimpiadi. Due gare disi terranno infatti nel celebre fiume, proprio qui tra il Ponte Alessandro III e la Torre Eiffel. Il problema è che la balneazione nella Senna è vietata da 100 anni a causa della qualità dell'...La spiaggia è a pochi passi dall'hotel e avrete accesso a un'ampia gamma di attività acquatiche, come, surf e windsurf. Potrete anche rilassarvi sotto l'ombrellone o fare una passeggiata sulla ...L'idea è quella di incentivare la pratica sportiva delin corsi specifici e lezioni che si terranno nelle piscine comunali. Previsti corsi specifici svolti con istruttori diche terranno ... Nuoto, Sara Franceschi: "Ho pensato di smettere, ma dalle difficoltà ne sono uscita più forte!" OA Sport Nuoto, Sara Franceschi: “Ho pensato di smettere, ma dalle difficoltà ne sono uscita più forte!” Un percorso nel quale il grande amore per il nuoto ha prevalso e Sara è riuscita a qualificarsi per la sua seconda Olimpiade a Tokyo e a mettere insieme risultati di un certo livello. Di seguito ... Due nuovi progetti della Fondazione contro l'usura (ANSA) - PERUGIA, 07 APR - Sono stati presentati a palazzo Donini, dalla Fondazione umbria contro l'usura Onlus il progetto "Caro-vita" ed il progetto "Tutela del sovraindebitato". "La Fondazione ... Un percorso nel quale il grande amore per il nuoto ha prevalso e Sara è riuscita a qualificarsi per la sua seconda Olimpiade a Tokyo e a mettere insieme risultati di un certo livello. Di seguito ...(ANSA) - PERUGIA, 07 APR - Sono stati presentati a palazzo Donini, dalla Fondazione umbria contro l'usura Onlus il progetto "Caro-vita" ed il progetto "Tutela del sovraindebitato". "La Fondazione ...