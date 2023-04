Nove truffe e una rapina a danno di anziani | condannati i 3 responsabili

(Di venerdì 7 aprile 2023) All’esito del giudizio abbreviato celebratosi nella giornata di ieri 6 aprile 2023, innanzi al GUP presso il Tribunale ordinario di Taranto, dr.ssa Fulvia Misserini stata emessa sentenza di condanna, nell’ambito del procedimento originato dall’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Taranto e coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto, avente ad oggettoe unaperpetrate da soggetti di origine napoletana indi vittime anziane, tra l’aprile e il settembre dello scorso anno. In particolare, C.A., 24enne napoletano, è stato ritenuto responsabile di 9e unae condannato alla pena di anni 7 e mesi 2 di reclusione, oltre a 3.000 euro di multa: F.G., 29enne napoletano, è stato condannato alla pena di 6 mesi ed euro 300 di ...

Telefonate in cui venivano richiesti urgentemente soldi da pseudoparenti per scongiurare problemi. Nove truffe e una rapina perpetrate da soggetti di origine napoletana in danno di anziani, tra ...