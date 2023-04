Notte tranquilla per Berlusconi: “Reagisce alle cure”. Gufi in azione in borsa: impennata Fininvest (Di venerdì 7 aprile 2023) “Ho parlato poco fa con il professor Zangrillo, mi ha detto che Silvio Berlusconi ha riposato bene, che è sottoposto a cure intensive e sta reagendo positivamente alle cure”. A confermare i segnali di ottimismo giunti già ieri dal San Raffaele è stato Antonio Tajani, nel corso della trasmissione Agorà. Le parole del vicepremier confermano le indiscrezioni emerse di primo mattino che riferivamo di una Notte tranquilla per il Cav, che sta rispondendo bene alle cure, sebbene sarà necessario qualche giorno per osservarne a pieno gli effetti. Oggi, secondo quanto emerso, il leader azzurro sarà sottoposto ad altri accertamenti. I Gufi scommettono sui riassetti societari Il ricovero e l’annuncio della malattia di Silvio ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 aprile 2023) “Ho parlato poco fa con il professor Zangrillo, mi ha detto che Silvioha riposato bene, che è sottoposto aintensive e sta reagendo positivamente”. A confermare i segnali di ottimismo giunti già ieri dal San Raffaele è stato Antonio Tajani, nel corso della trasmissione Agorà. Le parole del vicepremier confermano le indiscrezioni emerse di primo mattino che riferivamo di unaper il Cav, che sta rispondendo bene, sebbene sarà necessario qualche giorno per osservarne a pieno gli effetti. Oggi, secondo quanto emerso, il leader azzurro sarà sottoposto ad altri accertamenti. Iscommettono sui riassetti societari Il ricovero e l’annuncio della malattia di Silvio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : L'infezione polmonare di cui soffre il Papa Francesco è 'lieve', una 'bronchite'. Sarebbe stata provocata da un vir… - Agenzia_Ansa : Prima notte tranquilla al Policlinico Gemelli per papa Francesco dopo il ricovero per un'infezione respiratoria. L… - LinkRobby : @tsvbxsa È venerdì! Quindi si spera che la giornata sia tranquilla fino alle 16:30 e poi via a nerdare fino alle 3… - Tommy_Rabbit : RT @MaurizioAlba: #SilvioBerlusconi ha trascorso una notte tranquilla. Non gli è stato notificato nessun rinvio a giudizio. - blusewillis2 : RT @MaurizioAlba: #SilvioBerlusconi ha trascorso una notte tranquilla. Non gli è stato notificato nessun rinvio a giudizio. -