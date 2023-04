Notte di fuoco: Israele contrattacca in Sud Libano e Gaza dopo i lanci di razzi – Il video (Di venerdì 7 aprile 2023) L’esercito israeliano ha annunciato che sta lanciando attacchi contro il Libano. Violente esplosioni sono segnalate nella regione di Tiro. I militari fanno sapere di aver attaccato obiettivi legati ad Hamas. L’attacco segue i raid della polizia nella moschea di Al-Aqsa. I jet di Israele hanno colpito tunnel e siti di produzione di armi, secondo le informazioni rilasciate dall’esercito. Forti esplosioni hanno scosso diverse aree di Gaza. I militari hanno detto di aver colpito anche obiettivi di Hamas nel sud del Libano, dove i residenti intorno all’area del campo profughi di Rashidiyeh hanno riferito all’agenzia di stampa Reuters di tre forti esplosioni. Due fonti della sicurezza libanese hanno affermato che l’attacco ha colpito una piccola struttura su un terreno agricolo vicino all’area da cui ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 aprile 2023) L’esercito israeliano ha annunciato che staando attacchi contro il. Violente esplosioni sono segnalate nella regione di Tiro. I militari fanno sapere di aver attaccato obiettivi legati ad Hamas. L’attacco segue i raid della polizia nella moschea di Al-Aqsa. I jet dihanno colpito tunnel e siti di produzione di armi, secondo le informazioni rilasciate dall’esercito. Forti esplosioni hanno scosso diverse aree di. I militari hanno detto di aver colpito anche obiettivi di Hamas nel sud del, dove i residenti intorno all’area del campo profughi di Rashidiyeh hanno riferito all’agenzia di stampa Reuters di tre forti esplosioni. Due fonti della sicurezza libanese hanno affermato che l’attacco ha colpito una piccola struttura su un terreno agricolo vicino all’area da cui ...

