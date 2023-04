Notre Dame risorge dalle ceneri: entro l’estate “nuove” vetrate (Di venerdì 7 aprile 2023) Parigi – Le vetrate della Cattedrale di Notre Dame, gravemente danneggiate nell’incendio del 15 aprile del 2019, sono pronte a tornare a Parigi dopo essere state restaurate in Germania, nella Cattedrale gotica di Colonia. Secondo un portavoce del gruppo di operai impegnato nel restauro “le vetrate sono pronte a viaggiare verso la capitale francese dopo Pasqua”, anche se Barbara Schock-Werner, coordinatrice dei lavori a Colonia, si è tenuta un po più larga sui tempi, dichiarando che “la consegna delle nuove vetrate potrebbe avvenire alla fine di luglio”. Il lavoro di restauro delle vetrate è considerato come simbolo della stretta cooperazione tra Germania e Francia. L’incendio del 2019 aveva distrutto completamente il tetto della Cattedrale parigina e la cosiddetta ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 7 aprile 2023) Parigi – Ledella Cattedrale di, gravemente danneggiate nell’incendio del 15 aprile del 2019, sono pronte a tornare a Parigi dopo essere state restaurate in Germania, nella Cattedrale gotica di Colonia. Secondo un portavoce del gruppo di operai impegnato nel restauro “lesono pronte a viaggiare verso la capitale francese dopo Pasqua”, anche se Barbara Schock-Werner, coordinatrice dei lavori a Colonia, si è tenuta un po più larga sui tempi, dichiarando che “la consegna dellepotrebbe avvenire alla fine di luglio”. Il lavoro di restauro delleè considerato come simbolo della stretta cooperazione tra Germania e Francia. L’incendio del 2019 aveva distrutto completamente il tetto della Cattedrale parigina e la cosiddetta ...

