Non si fermano all’alt e scatta il folle inseguimento: ‘beccati’ con la droga su uno scooter rubato (Di venerdì 7 aprile 2023) Latina. Una serata a dir poco rocambolesca quella di ieri per i poliziotti della Squadra Volante che durante un servizio di controllo hanno ‘beccato’ due persone a bordo di uno scooter rubato ed anche in possesso di stupefacenti. Insospettiti, gli agenti hanno intimato loro di fermarsi ma i due, un ragazzo di 20 anni e uno di 18, di tutta risposta, hanno accelerato cercando di sfuggire ai controlli. Fermati sono poi stati trovati in possesso di droga ed il veicolo è risultato rubato. Blitz della polizia locale in un capannone industriale: 145mila gli articoli sequestrati, denunciato titolare L’inseguimento e il fermo I fatti sono accaduti nel corso della serata di ieri, giovedì 6 aprile 2023, quando nel transitare in una via del centro cittadino i poliziotti della Squadra Volante di Latina hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 aprile 2023) Latina. Una serata a dir poco rocambolesca quella di ieri per i poliziotti della Squadra Volante che durante un servizio di controllo hanno ‘beccato’ due persone a bordo di unoed anche in possesso di stupefacenti. Insospettiti, gli agenti hanno intimato loro di fermarsi ma i due, un ragazzo di 20 anni e uno di 18, di tutta risposta, hanno accelerato cercando di sfuggire ai controlli. Fermati sono poi stati trovati in possesso died il veicolo è risultato. Blitz della polizia locale in un capannone industriale: 145mila gli articoli sequestrati, denunciato titolare L’e il fermo I fatti sono accaduti nel corso della serata di ieri, giovedì 6 aprile 2023, quando nel transitare in una via del centro cittadino i poliziotti della Squadra Volante di Latina hanno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Ma che problemi bisogna avere per augurare il peggio a chi è ricoverato in terapia intensiva? Tanta pena per questi… - AmiciUfficiale : Le prove in casetta non si fermano! Scaldate bene la voce perché è arrivato il momento di giocare anche voi al 'Con… - AssuntaQuercia : RT @PossibileIt: Era già successo, è successo ancora mercoledì sera: la polizia israeliana che fa irruzione nella moschea di #AlAqsa, aggre… - CiafreiPaolo : RT @AmiciUfficiale: Le prove in casetta non si fermano! Scaldate bene la voce perché è arrivato il momento di giocare anche voi al 'Continu… - CorriereCitta : Non si fermano all’alt e scatta il folle inseguimento: ‘beccati’ con la droga su uno scooter rubato -