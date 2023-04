Non sbagliano un colpo quando provano a chiudere un affare! Questi tre segni zodiacali sono infallibili (Di venerdì 7 aprile 2023) Avere il fiuto per un buon affare è una caratteristica particolarmente rara ed appartiene soltanto a tre segni dello zodiaco. Ecco quali sono. Avere un buon fiuto può aiutare molto… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 7 aprile 2023) Avere il fiuto per un buon affare è una caratteristica particolarmente rara ed appartiene soltanto a tredello zodiaco. Ecco quali. Avere un buon fiuto può aiutare molto… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JoeCool_____ : @tortasavoia Non fare cazzate per favore Be Tutti sbagliano. È normale. - Beauty50513425 : nella vita se hai degli amici sii buono con loro e difendili se è necessario. la lealtà paga in modo positivo??????… - Ilsuperbo89 : @barrymansixty1 Diciamo che anche i media fanno la loro buona parte. Bisogna tener presente che non tutti gli appas… - ShivaBakta : La tizia in seconda elementare ha valutazioni in tempo reale sulle verifiche orali e scritte, la scuola li vuole pe… - packy_02 : @crazyyandre_999 i fratelli Mattei non ne sbagliano una -