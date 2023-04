"Non me ne andrò finché non sarà dimesso". Berlusconi, chi è quest'uomo (Di venerdì 7 aprile 2023) Marco Macrì ha attraversato l'Italia. Partito dalla provincia di Lecce, l'uomo è uno dei tanti sostenitori di Silvio Berlusconi. Macrì si è presentato fuori dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove da giorni è ricoverato il leader di Forza Italia. "Voglio manifestare la mia vicinanza e il mio affetto a Silvio, non al presidente, ma a Silvio, che è un amico". Il 31enne è dalle nove del mattino davanti all'ingresso dell'ospedale. Con sé non ha portato solo un grande striscione che, immancabilmente recita la frase "Forza Silvio il Salento è con te". "Gli ho portato una coppola siciliana e tre pompelmi - spiega - uno rappresenta me, uno mio padre e uno Silvio". Per noi "è un cugino acquisito, facciamo parte della stessa famiglia". Il supporter conta di consegnare tutti gli omaggi e due lettere alla segreteria dell'ospedale, perché arrivino nelle mani ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Marco Macrì ha attraversato l'Italia. Partito dalla provincia di Lecce, l'è uno dei tanti sostenitori di Silvio. Macrì si è presentato fuori dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove da giorni è ricoverato il leader di Forza Italia. "Voglio manifestare la mia vicinanza e il mio affetto a Silvio, non al presidente, ma a Silvio, che è un amico". Il 31enne è dalle nove del mattino davanti all'ingresso dell'ospedale. Con sé non ha portato solo un grande striscione che, immancabilmente recita la frase "Forza Silvio il Salento è con te". "Gli ho portato una coppola siciliana e tre pompelmi - spiega - uno rappresenta me, uno mio padre e uno Silvio". Per noi "è un cugino acquisito, facciamo parte della stessa famiglia". Il supporter conta di consegnare tutti gli omaggi e due lettere alla segreteria dell'ospedale, perché arrivino nelle mani ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BTSItalia_twt2 : ??| [WEVERSE] Dalla live di #RM (@BTS_twt): ' 'Quando uscirà (nuova musica)? Forse l'anno prossimo o quando sarò pa… - rocken78 : RT @babifar22: E comunque io, a differenza di tanti, sto qui perché non ho una vita, perciò se qualcuno quando andrò via scriverà: “aveva u… - Pix2610 : @Nica_Vero00 Grazi, adesso che me lo hai fatto notare, andrò a farmi curare. Sono un po’ scoraggiata dal fatto che… - celenza_lorenzo : ?? #Ancelotti smentisce le voci che lo vedono come allenatore del #Barca: “Non andrò mai lì. Sono al #RealMadrid, il miglior club del mondo”. - Lux_SilverWill : @narpo_juri So già che andrò, sto solo cercando di organizzare quando ahah Però fighissimo che ti sia piaciuto, non vedo l'ora di vederlo! -

Il fan che viaggia 10 ore per Berlusconi : "Per te andrei al Polo nord " "Non me ne andrò fino a quando non uscirà", ha promesso il fan che ha anche spiegato di andare "ai suoi compleanni, lo seguo da 15 anni". Macrì ha 31 anni e lavora in una segreteria scolastica. L'... Come funzionano le raccolte su Instagram ...che sei capitato nel posto giusto al momento giusto! Nella guida che ho preparato ti andrò infatti ... Se vuoi pertanto saperne di più, non ti resta dunque che metterti comodo e prenderti il tempo ... Berlusconi, il 'fedelissimo' pugliese con striscione Forza Silvio: 'Dieci ore di treno per affetto' 'Non me ne andrò finchè non sarà dimesso', dice mentre mostra le foto dell'ultimo compleanno dell'ex - premier nella villa di Arcore. 'Per lui, per seguirlo, lasciavo la scuola o il lavoro. Come già ... me nefino a quandouscirà", ha promesso il fan che ha anche spiegato di andare "ai suoi compleanni, lo seguo da 15 anni". Macrì ha 31 anni e lavora in una segreteria scolastica. L'......che sei capitato nel posto giusto al momento giusto! Nella guida che ho preparato tiinfatti ... Se vuoi pertanto saperne di più,ti resta dunque che metterti comodo e prenderti il tempo ...me nefinchèsarà dimesso', dice mentre mostra le foto dell'ultimo compleanno dell'ex - premier nella villa di Arcore. 'Per lui, per seguirlo, lasciavo la scuola o il lavoro. Come già ... "Sono costernata, andrò fino in fondo. Ma il personale scarseggia" LA NAZIONE