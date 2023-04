Non è l’ora dei necrologi: come sta davvero Berlusconi (Di venerdì 7 aprile 2023) C’è ottimismo per Berlusconi. La grande paura di giovedì che la situazione potesse precipitare da un momento all’altro si è attenuata, alla luce dell’evolversi della situazione clinica. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/As-Np-1-2.mp4 L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di venerdì 7 aprile 2023) C’è ottimismo per. La grande paura di giovedì che la situazione potesse precipitare da un momento all’altro si è attenuata, alla luce dell’evolversi della situazione clinica. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/04/As-Np-1-2.mp4 L'articolo proviene da Nicola Porro.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : La storica sentenza: “Il lavoro pagato 3,96 euro l’ora non rispetta la Costituzione” - VioBebe : ??????????????????????????? non vedo l'ora di provare a fare tutti i gesti con le mie nuove mani bioniche ???? Grazie @ottobockit… - GiovaQuez : Sanna Marin ha annunciato che non si candiderà al prossimo congresso dei socialdemocratici in autunno. Ha guidato l… - CarieriF : RT @NicolaMorra63: La Consulta ha sancito che uno stipendio orario di neanche 4 euro l'ora è inammissibile. Anticostituzionale. Ma non dic… - cinzia19672 : RT @GIGGIONAPOLI: Non vediamo l'ora ?? -

Piero Chiambretti vince in giudizio: il tribunale dimezza l'assegno di mantenimento della figlia Ora in appello i giudici gli hanno dato ragione. E hanno dimezzato l'importo da 3 mila a 1.500 euro al mese. "Non sono né entusiasta né deluso. Queste sono sempre cose difficili, c'è di mezzo una ... Acqui. Da generale dei carabinieri a sacerdote: la storia di don Giacchero "La mia certo non è una vocazione di stampo paolino ho vissuto ...stampo paolino ho vissuto sia la mia esistenza di carabiniere e ora ... "È stato l'attuale ordinario della diocesi che con il suo fare ... Jennifer Aniston è letteralmente SCIOCCATA dopo aver scoperto che Cole Sprouse ha 30 anni ...Friends diversi anni fa ora è un'affermata star della tv che ha da poco compiuto 30 anni. Quel bambino di cui stiamo parlando altri non è che Cole Sprouse . Ma andiamo con ordine. Negli ultimi anni l'... in appello i giudici gli hanno dato ragione. E hanno dimezzato'importo da 3 mila a 1.500 euro al mese. "sono né entusiasta né deluso. Queste sono sempre cose difficili, c'è di mezzo una ..."La mia certoè una vocazione di stampo paolino ho vissuto ...stampo paolino ho vissuto sia la mia esistenza di carabiniere e... "È stato'attuale ordinario della diocesi che con il suo fare ......Friends diversi anni faè un'affermata star della tv che ha da poco compiuto 30 anni. Quel bambino di cui stiamo parlando altriè che Cole Sprouse . Ma andiamo con ordine. Negli ultimi anni'... Ora legale, perché non l'abbiamo ancora abolita WIRED Italia