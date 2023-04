"Noi pienamente operativi. E Silvio ci dice cosa fare" (Di venerdì 7 aprile 2023) Il ministro e coordinatore di Fi: "Darò il massimo Solidarietà? A parte il cattivo gusto di Calenda..." Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 aprile 2023) Il ministro e coordinatore di Fi: "Darò il massimo Solidarietà? A parte il cattivo gusto di Calenda..."

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zio_propano : @iacopo_melio Evviva! Nn siamo noi che diamo energia a te, ma il contrario: col tuo esempio, col tuo darti da fare,… - Antonio54107880 : @cassxsalazar @netflix pienamente d'accordo con te...il silenzio di Netflix è per noi sempre più angosciante e totalmente incomprensibile - Mifit_parody : @La7tv @andreapurgatori Noi del Ministero del Fatto in Italia sosteniamo pienamente qvesto servizio inchiesta ESCLV… - FuscaPeppi : @elisamariastel1 Necessario, giusto, e cincordo pienamente, ma non abbiamo questo Presidente e, noi non abbiamo le… - andrexdefra : Ultimamente mi è venuta in mente una domanda 'ma qualcuno può comprendere un'altra persona? '. La risposta che ho t… -