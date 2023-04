Nodo di Pontesecco, un’assemblea pubblica per illustrare modalità e tempi del cantiere (Di venerdì 7 aprile 2023) Bergamo. L’appuntamento è fissato il 13 aprile alle 20.45 nell’auditorium di quello che ora si chiama Centro Risorse Educative del quartiere di Valtesse, in via Ruggeri da Stabello 34: qui, infatti, gli Assessori Brembilla, Zenoni e Angeloni illustreranno le modalità e i tempi previsti per le lavorazioni in programma nelle prossime settimane al cosiddetto “Nodo di Pontesecco”, l’incrocio viabilistico che collega Bergamo a Ponteranica e alla strada che conduce alla Valle Brembana. È da sempre considerato uno dei nodi viabilistici più ostici per quel che riguarda l’ingresso e l’uscita dalla città di Bergamo, un punto in cui confluisce il traffico da e verso la Valle Brembana e che ogni mattina nell’ora di punta costringe Provincia, Comune di Bergamo e Comune di Ponteranica alla posa di birilli in mezzo alla strada per ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 aprile 2023) Bergamo. L’appuntamento è fissato il 13 aprile alle 20.45 nell’auditorium di quello che ora si chiama Centro Risorse Educative del quartiere di Valtesse, in via Ruggeri da Stabello 34: qui, infatti, gli Assessori Brembilla, Zenoni e Angeloni illustreranno lee iprevisti per le lavorazioni in programma nelle prossime settimane al cosiddetto “di”, l’incrocio viabilistico che collega Bergamo a Ponteranica e alla strada che conduce alla Valle Brembana. È da sempre considerato uno dei nodi viabilistici più ostici per quel che riguarda l’ingresso e l’uscita dalla città di Bergamo, un punto in cui confluisce il traffico da e verso la Valle Brembana e che ogni mattina nell’ora di punta costringe Provincia, Comune di Bergamo e Comune di Ponteranica alla posa di birilli in mezzo alla strada per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmoBergamo : #Bergamo Nodo di Pontesecco, il Comune organizza un incontro per illustrare lavori e tempi - ComunediBergamo : Appuntamento il 13 aprile alle ore 20.45 nell’auditorium del Centro Risorse Educative di Valtesse per l'illustrazio… - mausassi : Solo 60 anni per risolvere i problemi di un crocevia stradale. Buona dai. - ValBrembanaWeb : Nodo di Pontesecco, dal 17 aprile il cantiere per le rotatorie. Correva l’anno 1963: “Traffico insostenibile”… - AmoBergamo : #Bergamo Nodo di Pontesecco, l'ex sindaco Armati: «I due rondò non basteranno» -