No! Questo video non riprende una chiesa ucraina del Patriarcato di Mosca: l’incendio è scoppiato 10 anni fa in un villaggio russo (Di venerdì 7 aprile 2023) Sin dall’inizio dell’invasione russa in ucraina, il web si è polarizzato in fazioni a supporto di Mosca o di Kiev. Ma come abbiamo visto, il dibattito è stato spesso inquinato da contenuti non pertinenti al conflitto, oppure da vere e proprie fake news inventate di sana pianta. Il caso che andiamo a vedere oggi appartiene alla prima categoria, e riguarda una chiesa in fiamme. Per chi ha fretta: Il video di una chiesa in fiamme è stato usato dai filo-russi per attaccare la controparte ucraina. Si afferma infatti che l’incendio sarebbe stato appiccato in ucraina, ai danni di una chiesa ucraina del Patriarcato di Mosca a Novopoltavka (regione di ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 aprile 2023) Sin dall’inizio dell’invasione russa in, il web si è polarizzato in fazioni a supporto dio di Kiev. Ma come abbiamo visto, il dibattito è stato spesso inquinato da contenuti non pertinenti al conflitto, oppure da vere e proprie fake news inventate di sana pianta. Il caso che andiamo a vedere oggi appartiene alla prima categoria, e riguarda unain fiamme. Per chi ha fretta: Ildi unain fiamme è stato usato dai filo-russi per attaccare la controparte. Si afferma infatti chesarebbe stato appiccato in, ai ddi unadeldia Novopoltavka (regione di ...

