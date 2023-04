New York Times: carte segrete di Usa e Nato pubblicate sui social (Di venerdì 7 aprile 2023) Documenti segreti degli Stati Uniti e della Nato sui piani per rafforzare l’esercito ucraino in vista di un’offensiva contro la Russia sono stati pubblicati in settimana sui social network. Lo rivela il New York Times citando fonti dell’amministrazione americana. Documenti segreti Usa-Nato: cosa è successo Alcuni documenti top secret che descrivono i piani segreti degli Usa e della Nato per aiutare a preparare l’Ucraina per un’offensiva contro la Russia sono trapelati questa settimana sui social media, come ha riportato il New York Times. Secondo quanto riferito dal quotidiano americano, le carte diffuse su Twitter e Telegram (piattaforma quest’ultima con oltre mezzo miliardo di utenti e disponibile in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 aprile 2023) Documenti segreti degli Stati Uniti e dellasui piani per rafforzare l’esercito ucraino in vista di un’offensiva contro la Russia sono stati pubblicati in settimana suinetwork. Lo rivela il Newcitando fonti dell’amministrazione americana. Documenti segreti Usa-: cosa è successo Alcuni documenti top secret che descrivono i piani segreti degli Usa e dellaper aiutare a preparare l’Ucraina per un’offensiva contro la Russia sono trapelati questa settimana suimedia, come ha riportato il New. Secondo quanto riferito dal quotidiano americano, lediffuse su Twitter e Telegram (piattaforma quest’ultima con oltre mezzo miliardo di utenti e disponibile in ...

