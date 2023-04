Netflix, per Aprile il colosso ha deciso di fare piazza pulita di serie tv (Di venerdì 7 aprile 2023) TecnoAndroid Aprile porta una ventata di cambiamenti nel palinsesto di Netflix, con 13 serie TV che verranno rimosse dalla piattaforma. Tra queste troviamo titoli famosi come Young Sheldon e The Vampire Diaries. Netflix: addio a questo elenco di serie televisive Ecco l’elenco delle serie cancellate e le rispettive date di rimozione: Tabula Rasa (1 Aprile): thriller psicologico belga che vede protagonista una donna affetta da amnesia coinvolta in un caso di scomparsa. Guilty Crown (4 Aprile): anime giapponese ambientato in una Tokyo post-apocalittica, con un giovane protagonista dotato di poteri speciali. Il nome della rosa (11 Aprile): miniserie italio-tedesca basata sul celebre romanzo di Umberto Eco. Noragami ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 7 aprile 2023) TecnoAndroidporta una ventata di cambiamenti nel palinsesto di, con 13TV che verranno rimosse dalla piattaforma. Tra queste troviamo titoli famosi come Young Sheldon e The Vampire Diaries.: addio a questo elenco ditelevisive Ecco l’elenco dellecancellate e le rispettive date di rimozione: Tabula Rasa (1): thriller psicologico belga che vede protagonista una donna affetta da amnesia coinvolta in un caso di scomparsa. Guilty Crown (4): anime giapponese ambientato in una Tokyo post-apocalittica, con un giovane protagonista dotato di poteri speciali. Il nome della rosa (11): miniitalio-tedesca basata sul celebre romanzo di Umberto Eco. Noragami ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Tornano il mondo narrativo, il linguaggio e i personaggi dell'universo di Zerocalcare in Questo mondo non mi render… - Nicolet48249428 : RT @LoredanaRiccard: E ora mi guardo te su #Netflix #AaahhBelinda ma lo faccio solo per te…perché lei proprio non la tollero anche qui urla… - tecnoandroidit : Netflix, per Aprile il colosso ha deciso di fare piazza pulita di serie tv - - Donatel64710220 : RT @LoredanaRiccard: E ora mi guardo te su #Netflix #AaahhBelinda ma lo faccio solo per te…perché lei proprio non la tollero anche qui urla… - fracarabini : RT @Agenzia_Ansa: Tornano il mondo narrativo, il linguaggio e i personaggi dell'universo di Zerocalcare in Questo mondo non mi renderà catt… -

Sulle orme di Chupa: i 5 migliori film con amici animali Non bisogna farsi ingannare: quello di Netflix non è affatto un film dell'orrore, bensì una pellicola per famiglie che racconta di una profonda amicizia tra un ragazzino, Alex , e questo curioso ... Beef - Lo scontro: al volante gli istinti peggiori dell'uomo ... e la stand - up comedian di origini vietnamite Ali Wong, candidata agli Emmy per il suo speciale "Ali Wong: Don Wong", proposto sempre su Netflix lo scorso anno. Nella serie i due interpreti sono ... Samsung Smart Monitor M5 a 207 è un vero AFFARE ... Disney+, Netflix, DAZN, YouTube e tantissime altre. Samsung Smart Monitor M5: tutto il tuo ... Con Samsung Smart Monitor M5 a soli 207 euro avrai un dispositivo da sogno con casse integrate stereo per ... Non bisogna farsi ingannare: quello dinon è affatto un film dell'orrore, bensì una pellicolafamiglie che racconta di una profonda amicizia tra un ragazzino, Alex , e questo curioso ...... e la stand - up comedian di origini vietnamite Ali Wong, candidata agli Emmyil suo speciale "Ali Wong: Don Wong", proposto sempre sulo scorso anno. Nella serie i due interpreti sono ...... Disney+,, DAZN, YouTube e tantissime altre. Samsung Smart Monitor M5: tutto il tuo ... Con Samsung Smart Monitor M5 a soli 207 euro avrai un dispositivo da sogno con casse integrate stereo... La data d’uscita della nuova serie tv di Zerocalcare per Netflix, con un nuovo teaser Fumettologica Transatlantic: recensione, trama e cast serie Netflix Informazioni su Netflix: Netflix è il servizio di intrattenimento in streaming leader nel mondo con 222 milioni di abbonamenti a pagamento in oltre 190 paesi che guardano serie TV, documentari, film e ... Sorellanza: trama e cast serie Netflix Informazioni su Netflix: Netflix è il servizio di intrattenimento in streaming leader nel mondo con 222 milioni di abbonamenti a pagamento in oltre 190 paesi che guardano serie TV, documentari, film e ... Informazioni su Netflix: Netflix è il servizio di intrattenimento in streaming leader nel mondo con 222 milioni di abbonamenti a pagamento in oltre 190 paesi che guardano serie TV, documentari, film e ...Informazioni su Netflix: Netflix è il servizio di intrattenimento in streaming leader nel mondo con 222 milioni di abbonamenti a pagamento in oltre 190 paesi che guardano serie TV, documentari, film e ...