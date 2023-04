(Di venerdì 7 aprile 2023) "Le nostre forze sono adesso impegnate nellaai. E'solo questione di tempo, non molto tempo, e noiilcosì come abbiamo fatto con gli altri assassini, nessuno escluso,...

aveva accanto a sè il ministro della difesa Yoav Gallant nella prima apparizione pubblica insieme dopo il licenziamento di Gallant poi congelato. Riferendosi poi a Gaza e al Libano, ... Allo stesso tempo, i militari erano impegnati a proteggere le marce provocatorie dei coloni che in ... In una lettera indirizzata giovedì al primo ministro e Ben - Gvir, 15 rabbini hanno ...

Netanyahu, 'impegnati in caccia a terroristi, salderemo conto' Espansione TV

(ANSA) - TEL AVIV, 07 APR - "Le nostre forze sono adesso impegnate nella caccia ai terroristi ... Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu che si è recato sul luogo dell'attentato palestinese dove ...“Abbatteremo i nostri nemici, che pagheranno un prezzo pesante”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aprendo giovedì sera la riunione del gabinetto di sicurezza, riunito d’urge ...