"Nessuna giustizia". Per la strage in Erasmus non ci sarà il processo (Di venerdì 7 aprile 2023) È morto Santiago Rodriguez Jimenez, autista del bus con a bordo le studentesse che persero la vita in Spagna nel 2016 Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 aprile 2023) È morto Santiago Rodriguez Jimenez, autista del bus con a bordo le studentesse che persero la vita in Spagna nel 2016

