"Nessun governo lo aveva mai fatto prima": Meloni annuncia il ribaltone (Di venerdì 7 aprile 2023) "Da circa vent'anni l'Italia è vittima di un problema ciclico legato alla siccità. Nessun governo aveva scelto di affrontarlo in modo strutturale fino ad ora. Noi scegliamo di farlo prima che diventi un'emergenza e lo facciamo mettendo in rete, in una cabina di regia, tutti i vari livelli istituzionali che si occupano di questa materia e semplificando le procedure per alcune opere che sono importanti subito dal tema della capienza degli invasi fino al riutilizzo delle acque reflue. Ma il Consiglio dei ministri di oggi, con un altro decreto, si è occupato di altre materie molto importanti. Oltre 2000 nuovi uomini del personale della polizia, della Guardia costiera, dei vigili del fuoco, cioè oltre 2000 persone, per rafforzare la sicurezza dei cittadini. E poi provvedimenti per aumento degli incentivi che portano i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) "Da circa vent'anni l'Italia è vittima di un problema ciclico legato alla siccità.scelto di affrontarlo in modo strutturale fino ad ora. Noi scegliamo di farloche diventi un'emergenza e lo facciamo mettendo in rete, in una cabina di regia, tutti i vari livelli istituzionali che si occupano di questa materia e semplificando le procedure per alcune opere che sono importanti subito dal tema della capienza degli invasi fino al riutilizzo delle acque reflue. Ma il Consiglio dei ministri di oggi, con un altro decreto, si è occupato di altre materie molto importanti. Oltre 2000 nuovi uomini del personale della polizia, della Guardia costiera, dei vigili del fuoco, cioè oltre 2000 persone, per rafforzare la sicurezza dei cittadini. E poi provvedimenti per aumento degli incentivi che portano i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : @ZanAlessandro Ma grazie alla vostra #legge approvata in 9 anni di #Governo, nessun #bambino potrà essere discrimin… - elio_vito : @GiorgiaMeloni ?Ritardi nel Pnrr ?Aumento degli sbarchi ?Nessun ddl concorrenza ?Norme discriminatorie ?Norme meno… - fattoquotidiano : Il diritto alla salute esiste ancora per tutti? Il tavolo tra Regioni e governo è solo attivato, i segnali nel dl B… - C58Morini : RT @Cartabellotta: Nessun Governo ha mai avuto una visione sulla #sanità pubblica. Ma bisogna affrontare il problema per evitare il naufrag… - TommasoLidestri : RT @Cartabellotta: Nessun Governo ha mai avuto una visione sulla #sanità pubblica. Ma bisogna affrontare il problema per evitare il naufrag… -