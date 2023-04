Neonata di 15 giorni muore in ospedale

(Di venerdì 7 aprile 2023) È stata una corsa contro il tempo per raggiungere l'quanto prima. All'arrivo al Di Cristina di Palermo, però, pare che il suo cuore avesse già smesso di battere. Tragedia questa mattina nel nosocomio di via dei...

Tragedia questa mattina all'ospedale Di Cristina di Palermo, dove una neonata di soli 15 giorni di vita è morta poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. La piccola, come riporta Palermo Today, era stata portata in ospedale dai suoi familiari che, notando un ...

Tragedia all'Ospedale dei bambini, morta neonata di 15 giorni PalermoToday

Una bimba di appena 15 giorni è morta a Palermo ... La procura per i minori, informata del decesso della neonata, indaga per accertarne le cause. Al momento l’ipotesi più probabile è che possa ...Soltanto cinquanta in tutto il mondo i casi documentati di questa sindrome da deplezione del DNA mitocondriale ...