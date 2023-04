Ndombelé: «Mi avevano avvertito che a Napoli appena i risultati non ci sono, le cose si complicano» (Di venerdì 7 aprile 2023) Tanguy Ndombelé si racconta in una lunga intervista a So Foot. Arrivato in estate al Napoli dal Tottenham, parla della sua esperienza nella squadra di Luciano Spalletti e anche di quella con Conte in Inghilterra. Cosa sapevi di Napoli prima di metterci piede? Ndombelé: «Onestamente, non molto. Sapevo solo che c’era un fervore speciale, un po’ come a Marsiglia. Era più o meno tutto quello che avevo sentito. Il contrasto Sud contro il Nord, un po’ “noi contro il resto del paese”, l’ho capito quando sono arrivato. Mi è stato anche detto che giocare a Napoli era una cosa buona, ma che poteva diventare rapidamente complicato. Qui, quando si vince, va abbastanza bene, ma quando i risultati non ci sono… Beh, finora, non possiamo lamentarci. Onestamente, non ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 aprile 2023) Tanguysi racconta in una lunga intervista a So Foot. Arrivato in estate aldal Tottenham, parla della sua esperienza nella squadra di Luciano Spalletti e anche di quella con Conte in Inghilterra. Cosa sapevi diprima di metterci piede?: «Onestamente, non molto. Sapevo solo che c’era un fervore speciale, un po’ come a Marsiglia. Era più o meno tutto quello che avevo sentito. Il contrasto Sud contro il Nord, un po’ “noi contro il resto del paese”, l’ho capito quandoarrivato. Mi è stato anche detto che giocare aera una cosa buona, ma che poteva diventare rapidamente complicato. Qui, quando si vince, va abbastanza bene, ma quando inon ci… Beh, finora, non possiamo lamentarci. Onestamente, non ...

