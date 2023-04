Ndombelé: «I calciatori non sono altro che merci, è triste, ma bisogna accettarlo» (Di venerdì 7 aprile 2023) Tanguy Ndombelé si racconta in una lunga intervista a So Foot. Il centrocampista del Napoli è in prestito dal Tottenham. Racconta come vive questo status. Ndombelé dice che è consapevole del fatto che ormai i calciatori non sono altro che merci. Parlando della sua esperienza al Tottenham, Ndombelé racconta che Conte non lo voleva più e che lui non ha potuto fare altro che accettare la situazione. «Ciò che è complicato non è che un allenatore non ti voglia. È non avere più l’opportunità di dimostrare che si può essere utili per una squadra, di avere la sensazione di non avere le stesse armi degli altri, di accettare che alcuni giochino perché sono stati acquistati a prezzo molto alto. È come correre una gara senza avere la stessa ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 aprile 2023) Tanguysi racconta in una lunga intervista a So Foot. Il centrocampista del Napoli è in prestito dal Tottenham. Racconta come vive questo status.dice che è consapevole del fatto che ormai inonche. Parlando della sua esperienza al Tottenham,racconta che Conte non lo voleva più e che lui non ha potuto fareche accettare la situazione. «Ciò che è complicato non è che un allenatore non ti voglia. È non avere più l’opportunità di dimostrare che si può essere utili per una squadra, di avere la sensazione di non avere le stesse armi degli altri, di accettare che alcuni giochino perchéstati acquistati a prezzo molto alto. È come correre una gara senza avere la stessa ...

