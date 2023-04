NCIS 20 e NCIS Hawaii 2, trame episodi 7 e 14 aprile tra star del cinema e scelte sbagliate (Di venerdì 7 aprile 2023) Tornano NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 in coppia su Rai2, con gli episodi del 7 aprile. Di seguito le anticipazioni su ciò che vedremo. Si parte con l’episodio 20×13 di NCIS dal titolo Gli occhi del male, di cui vi riportiamo la sinossi: La tenente Renee Harlan si trova sul molo di Norfolk quando le si avvicina un robot delle consegne. Il pacco contiene una testa mozzata… La vittima viene presto identificata, si tratta di Rosco Sanchez, una donna con una particolarità fisica: l’eterocromia, ovvero gli occhi di due colori diversi. Un particolare in qualche modo collegato a quanto le è accaduto? Nel frattempo, Vance convoca la Knight per darle l’incarico di affiancare una famosa stella del cinema, Chloe ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 7 aprile 2023) Tornano20 e2 in coppia su Rai2, con glidel 7. Di seguito le anticipazioni su ciò che vedremo. Si parte con l’o 20×13 didal titolo Gli occhi del male, di cui vi riportiamo la sinossi: La tenente Renee Harlan si trova sul molo di Norfolk quando le si avvicina un robot delle consegne. Il pacco contiene una testa mozzata… La vittima viene presto identificata, si tratta di Rosco Sanchez, una donna con una particolarità fisica: l’eterocromia, ovvero gli occhi di due colori diversi. Un particolare in qualche modo collegato a quanto le è accaduto? Nel frattempo, Vance convoca la Knight per darle l’incarico di affiancare una famosa stella del, Chloe ...

