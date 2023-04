Nba: Phoenix batte anche Denver, 11 punti Fontecchio ma Utah ko (Di venerdì 7 aprile 2023) Miami ancora in corsa per i play - off, OKC spera invece nei play - in Phoenix (USA) - Ormai certa del primo posto a Ovest, Denver lascia a riposo mezza squadra, compreso Nikola Jokic, e paga pegno a ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 7 aprile 2023) Miami ancora in corsa per i play - off, OKC spera invece nei play - in(USA) - Ormai certa del primo posto a Ovest,lascia a riposo mezza squadra, compreso Nikola Jokic, e paga pegno a ...

