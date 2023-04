Nba | Miami domina a Philadelphia Thunder vicini al play-in | Jazz battuti

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 aprile 2023) IHeat travolgono a domicilio iSixers e tengono in vita l’obiettivo sesto posto. Jimmy Butler e compagni spezzano l’equilibrio già nel primo quarto, dove si tocca anche un vantaggio di +13. La reazione dei padroni di casa non c’è e gli ospiti ne approfittano. Sono 24 i punti a testa per Butler e Tyler Herro, mentre sul fronte opposto Embiid si ferma a quota 21. Ad ovest-in vicino per gli Oklahoma Cityche battono gli Utahe tengono a distanza i Dallas Mavericks, reduci dalla vittoria contro i Kings. Sono sei i giocatori in doppia cifra per OKC con Shai Gilgeous-Alexander miglior realizzatore a quota 22 punti. A Salt Lake City Simone Fontecchio gioca 25 minuti in uscita dalla panchina e chiude con 11 punti a referto. Isono ad una sola ...