NBA, i risultati della notte (6 aprile): Oklahoma si avvicina ai play-in, Miami sconfigge Philadelphia (Di venerdì 7 aprile 2023) Prosegue la stagione 2022-2023 di NBA. Nella notte italiana si sono disputati 5 incontri di una regular season che sta arrivando ormai al termine e come sempre lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migliori realizzatori di giornata. Tutto facile per Cleveland, che nel primo match della notte vince agilmente a Orlando per 118-94. Da segnalare per i Cavaliers i 21 punti di Danny Green, i 19 di Cedi Osman e i 18 di Isaiah Mobley. Non bastano invece ai Magic i 22 di Jalen Suggs e i 18 di Bol Bol, in una serata in cui non scendono in campo parecchi big tra cui anche Paolo Banchero. Miami batte nettamente Philadelphia per 129-101 e tiene in vita le speranze di concludere al sesto posto ed evitare così il play-in (in quel caso la ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) Prosegue la stagione 2022-2023 di NBA. Nellaitaliana si sono disputati 5 incontri di una regular season che sta arrivando ormai al termine e come sempre lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti ie i migliori realizzatori di giornata. Tutto facile per Cleveland, che nel primo matchvince agilmente a Orlando per 118-94. Da segnalare per i Cavaliers i 21 punti di Danny Green, i 19 di Cedi Osman e i 18 di Isaiah Mobley. Non bastano invece ai Magic i 22 di Jalen Suggs e i 18 di Bol Bol, in una serata in cui non scendono in campo parecchi big tra cui anche Paolo Banchero.batte nettamenteper 129-101 e tiene in vita le speranze di concludere al sesto posto ed evitare così il-in (in quel caso la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: Oklahoma vede il play-in. Durant chirurgico: per Phoenix 7 vittorie di fila #Nba - Gazzetta_NBA : Oklahoma vede il play-in. Durant chirurgico: per Phoenix 7 vittorie di fila #Nba - sportli26181512 : NBA, i risultati di oggi: Miami sorprende Philadelphia, OKC a un passo dal play-in: Miami domina a Philadelphia con… - SItaliankings : Grazie agli ottimi risultati di squadra ci sono diversi Kings in lizza per i premi individuali. Qui la lista con le… - SSportNetwork : #SuperSportNews! L'originale! #Plusvalenze caos #SerieA; #CoppaItalia #Fiorentina con un piede in finale; #SerieB l… -