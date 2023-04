Naufragio di Cutro: su 76 migranti, 33 già ricollocati in Germania. Diciotto resteranno in Italia (Di venerdì 7 aprile 2023) Procedono nel rispetto degli impegni presi dal governo le operazioni di ricollocamento dei sopravvissuti del Naufragio avvenuto a Cutro nella notte tra il 25 e il 26 febbraio. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. In base alle informazioni raccolte dal ministero dell’Interno, sono 76 – spiega il comunicato – i richiedenti protezione internazionale: 18 l’hanno chiesta all’Italia (15 di nazionalità pakistana, 2 di nazionalità afghana e 1 di nazionalità iraniana) e sono attualmente ospitati presso centri del Sistema accoglienza e integrazione (Sai). Cinque minori stranieri non accompagnati sono collocati in strutture per minori. LEGGI ANCHE Cutro, i parenti delle vittime ricevuti da Meloni: "Ci appelliamo al suo cuore di madre" (video) Cutro, crolla un'altra fake news degli "sciacalli" di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 aprile 2023) Procedono nel rispetto degli impegni presi dal governo le operazioni di ricollocamento dei sopravvissuti delavvenuto anella notte tra il 25 e il 26 febbraio. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. In base alle informazioni raccolte dal ministero dell’Interno, sono 76 – spiega il comunicato – i richiedenti protezione internazionale: 18 l’hanno chiesta all’(15 di nazionalità pakistana, 2 di nazionalità afghana e 1 di nazionalità iraniana) e sono attualmente ospitati presso centri del Sistema accoglienza e integrazione (Sai). Cinque minori stranieri non accompagnati sono collocati in strutture per minori. LEGGI ANCHE, i parenti delle vittime ricevuti da Meloni: "Ci appelliamo al suo cuore di madre" (video), crolla un'altra fake news degli "sciacalli" di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CriSStraits : RT @RaiNews: Solo 18 dei 76 sopravvissuti al naufragio di Cutro hanno chiesto in Italia la protezione internazionale, gli altri saranno ric… - Devabole : RT @RaiNews: Solo 18 dei 76 sopravvissuti al naufragio di Cutro hanno chiesto in Italia la protezione internazionale, gli altri saranno ric… - RaiNews : Solo 18 dei 76 sopravvissuti al naufragio di Cutro hanno chiesto in Italia la protezione internazionale, gli altri… - RosarioCimino11 : RT @Peppe24245235: #VenerdìSanto Via Crucis per i #migranti #Cutro Morrone: 'Non voltiamoci dall'altra parte' Nella caduta di Gesù ci si… - Agenparl : Sopravvissuti al naufragio di Cutro, procedono le operazioni di ricollocazione - -

