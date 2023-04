Natalità sempre più giù, Istat: per la prima volta dall’unità d’Italia le nascite sotto i 400mila (Di venerdì 7 aprile 2023) Nel 2022 la Natalità nel nostro Paese ha raggiunto il suo minimo storico. Per la prima volta dall’unità di Italia le nascite sono state al di sotto della soglia di 400mila, fermandosi a 393mila. Mentre la mortalità ha continuato a mantenersi elevata. I decessi sono stati 713mila, 320mila più delle nascite. Con il risultato preoccupante che ogni 1000 abitanti si sono registrati 7 neonati e 12 morti. Istat: Natalità ai minimi storici, le nascite metà dei decessi Una fotografia a tinte fosche che conferma il trend calante di Natalità che si registra da molti anni. A segnalare il nuovo record negativo di nascite è l’ultimo report dell’Istat sugli ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 aprile 2023) Nel 2022 lanel nostro Paese ha raggiunto il suo minimo storico. Per ladi Italia lesono state al didella soglia di, fermandosi a 393mila. Mentre la mortalità ha continuato a mantenersi elevata. I decessi sono stati 713mila, 320mila più delle. Con il risultato preoccupante che ogni 1000 abitanti si sono registrati 7 neonati e 12 morti.ai minimi storici, lemetà dei decessi Una fotografia a tinte fosche che conferma il trend calante diche si registra da molti anni. A segnalare il nuovo record negativo diè l’ultimo report dell’sugli ...

