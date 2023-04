Natalità, Musk commenta i dati Istat: "l'Italia sta scomparendo" (Di venerdì 7 aprile 2023) Leggi Anche Istat, Natalità ai minimi storici nel 2022: 7 neonati per mille abitanti - In 20 anni triplicati gli ultracentenari Il tweet di risposta del patron di Tesla e di Twitter, padre di sette ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 aprile 2023) Leggi Ancheai minimi storici nel 2022: 7 neonati per mille abitanti - In 20 anni triplicati gli ultracentenari Il tweet di risposta del patron di Tesla e di Twitter, padre di sette ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Natalità, Musk commenta i dati Istat: 'l'Italia sta scomparendo' #stroppa #musk #elonmusk #giorgiameloni #istat… - GiaSilvestrini : RT @MilaSpicola: Istat, natalità al minimo storico. Musk: 'L'Italia sta scomparendo' - Non ha mica torto, per una volta.

