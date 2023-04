Natalità in picchiata e mortalità in aumento, l’Italia è in piena crisi demografica. Quest’anno meno di 400mila nascite, l’Istat lancia l’allarme (Di venerdì 7 aprile 2023) Natalità al minimo storico, mortalità ancora elevata, recupero di attrattività nei confronti dell’estero, movimenti migratori interni in crescita e una lieve crescita del numero degli stranieri. Sono questi i principali risultati degli indicatori demografici del 2022, resi noti oggi dall’Istat. In particolare, la popolazione residente in Italia al 1° gennaio 2023 è di 58 milioni e 851mila unità, 179mila in meno sull’anno precedente, per una riduzione pari al 3‰. Prosegue, dunque, la tendenza alla diminuzione della popolazione, ma con un’intensità minore rispetto sia al 2021 (-3,5‰), sia soprattutto al 2020 (-6,7‰), anni durante i quali gli effetti della pandemia avevano accelerato un processo iniziato già nel 2014. Appurato che nel 2022 la popolazione residente presenta una decrescita simile a quella del 2019 (-2,9‰), ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 aprile 2023)al minimo storico,ancora elevata, recupero di attrattività nei confronti dell’estero, movimenti migratori interni in crescita e una lieve crescita del numero degli stranieri. Sono questi i principali risultati degli indicatori demografici del 2022, resi noti oggi dal. In particolare, la popolazione residente in Italia al 1° gennaio 2023 è di 58 milioni e 851mila unità, 179mila insull’anno precedente, per una riduzione pari al 3‰. Prosegue, dunque, la tendenza alla diminuzione della popolazione, ma con un’intensità minore rispetto sia al 2021 (-3,5‰), sia soprattutto al 2020 (-6,7‰), anni durante i quali gli effetti della pandemia avevano accelerato un processo iniziato già nel 2014. Appurato che nel 2022 la popolazione residente presenta una decrescita simile a quella del 2019 (-2,9‰), ...

