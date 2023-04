Natalità al minimo storico in Italia: meno di 7 neonati e più di 12 decessi ogni 1.000 abitanti. I dati Istat (Di venerdì 7 aprile 2023) La Natalità in Italia è al minimo storico, e la mortalità resta ancora elevata: meno di 7 neonati e più di 12 decessi per 1.000 abitanti. È quanto emerge dagli... Leggi su ilmattino (Di venerdì 7 aprile 2023) Lainè al, e la mortalità resta ancora elevata:di 7e più di 12per 1.000. È quanto emerge dagli...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La natalità in Italia è al minimo storico e la mortalità resta ancora elevata: meno di 7 neonati e più di 12 decess… - ilriformista : L’Italia è in pieno “gelo demografico”, la natalità è al minimo storico: con meno di 400mila nuovi nati siamo al re… - repubblica : Istat, in Italia natalità al minimo storico: per la prima volta i nuovi nati sotto i 400mila - antoniodballaro : RT @paolo_de_rosa: ISTAT: Nel 2022 in Italia meno di 7 neonati e più di 12 decessi per 1.000 abitanti. ?? natalità al minimo storico (1,24… - tiberiobagnarol : RT @paolo_de_rosa: ISTAT: Nel 2022 in Italia meno di 7 neonati e più di 12 decessi per 1.000 abitanti. ?? natalità al minimo storico (1,24… -

Istat, natalità al minimo storico: nuovi nati sotto i 400mila Il Sole 24 ORE