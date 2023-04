Nascite sotto le 400 mila È la prima volta dall' unità d' Italia

(Di venerdì 7 aprile 2023) AGI - Nel 2022 i nati sono scesi, per la primad'la soglia delle 400, attestandosi a 393. Dal 2008, ultimo anno in cui si registrò un aumento, il calo è di circa 184nati, di cui circa 27concentrate dal 2019 in avanti. Lo rileva l'Istat nel suo ultimo report sugli indicatori demografici,lineando che "questa diminuzione è dovuta solo in parte alla spontanea o indotta rinuncia ad avere figli da parte delle coppie. In realtà, tra le cause pesano tanto il calo dimensionale quanto il progressivo invecchiamento della popolazione femminile nelle età convenzionalmente considerate riproduttive (dai 15 ai 49 anni)". Dopo il lieve aumento del numero ...

Nel 2022 i nati sono scesi, per la prima volta dall'unità d'Italia, sotto la soglia delle 400mila unità, attestandosi a 393mila. Dal 2008, ultimo anno in cui si registrò un aumento delle nascite, il calo è di circa 184mila nati.

Per le donne, invece, il valore della speranza di vita alla nascita rimane invariato rispetto all'anno precedente. I livelli di sopravvivenza del 2022 risultano ancora sotto quelli del periodo precedente.