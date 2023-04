Nasce l’Uefa Football Board: da Mourinho a Capello, ecco chi sono i big che proveranno a rinnovare il calcio (Di venerdì 7 aprile 2023) Un “Consiglio dei Saggi” che permetterà al calcio di rinnovarsi, grazie ad alcune delle figure che hanno reso questo sport speciale: Nasce così l’Uefa Football Board, un comitato di esperti che ha come obiettivo quello di discutere e scambiare idee legate direttamente al gioco. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, si tratta della prima volta che viene creato un organo consultivo calcistico di così alto livello. La decisione di costituire un Board per il rinnovamento dello sport è stata presa in seguito alla riunione del Comitato Esecutivo della Uefa a Lisbona il 4 aprile. La scelta dei membri del comitato è stata fatta sulla base di eccezionali successi sportivi, come importanti trofei vinti o i record di presenze con la nazionale, ma anche reputazione e rispetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Un “Consiglio dei Saggi” che permetterà aldi rinnovarsi, grazie ad alcune delle figure che hanno reso questo sport speciale:così, un comitato di esperti che ha come obiettivo quello di discutere e scambiare idee legate direttamente al gioco. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, si tratta della prima volta che viene creato un organo consultivo calcistico di così alto livello. La decisione di costituire unper il rinnovamento dello sport è stata presa in seguito alla riunione del Comitato Esecutivo della Uefa a Lisbona il 4 aprile. La scelta dei membri del comitato è stata fatta sulla base di eccezionali successi sportivi, come importanti trofei vinti o i record di presenze con la nazionale, ma anche reputazione e rispetto ...

