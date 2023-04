Nasce Chat GRC, l’Intelligenza Artificiale per parlare con Gianroberto Casaleggio che non conosce i suoi soci (Di venerdì 7 aprile 2023) Davide Casaleggio, Presidente dell’Associazione Rousseau, rende noto da Il Blog delle Stelle di aver «dato vita a Chat GRC, un portale aperto a tutti, basato su elementi di intelligenza Artificiale, attraverso cui è possibile Chattare con Gianroberto Casaleggio». Ospitato in un apposito dominio (Gianroberto.io), e consapevoli che «non è ancora perfetta» su stessa ammissione di Davide Casaleggio nel comunicato, abbiamo provato a fare alcune domande a “GRC” (sigla con la quale veniva chiamato Gianroberto all’interno della società) partendo da quella più semplice: «Conosci Davide Casaleggio?». La risposta era scontata: «Sì, conosco Davide Casaleggio. Era mio figlio ed è ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 aprile 2023) Davide, Presidente dell’Asazione Rousseau, rende noto da Il Blog delle Stelle di aver «dato vita aGRC, un portale aperto a tutti, basato su elementi di intelligenza, attraverso cui è possibiletare con». Ospitato in un apposito dominio (.io), e consapevoli che «non è ancora perfetta» su stessa ammissione di Davidenel comunicato, abbiamo provato a fare alcune domande a “GRC” (sigla con la quale veniva chiamatoall’interno dellaetà) partendo da quella più semplice: «Conosci Davide?». La risposta era scontata: «Sì, conosco Davide. Era mio figlio ed è ...

