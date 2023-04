Napoli vincente a Lecce e nuovo record nella storia azzurra: non era mai successo prima di oggi (Di venerdì 7 aprile 2023) Appena terminata Lecce-Napoli, partita valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. I partenopei vincono 1 a 2 con gol di Giovanni Di Lorenzo e di Federico Di Francesco e l’autogol di Antonino Gallo. Napoli record dopo il Lecce: la prima volta Il Napoli, con questa vittoria contro il Lecce, raggiunge per la prima volta un record che inquadra la grande stagione che sta disputando la squadra di Luciano Spalletti. Infatti, stando a quanto riportato da OptaPaolo su Twitter, i partenopei per la prima volta nella loro storia sono riusciti a vincere sette partite di fila in trasferta in Serie A. Victor Osimhen, capocannoniere della Serie A e del ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 aprile 2023) Appena terminata, partita valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. I partenopei vincono 1 a 2 con gol di Giovanni Di Lorenzo e di Federico Di Francesco e l’autogol di Antonino Gallo.dopo il: lavolta Il, con questa vittoria contro il, raggiunge per lavolta unche inquadra la grande stagione che sta disputando la squadra di Luciano Spalletti. Infatti, stando a quanto riportato da OptaPaolo su Twitter, i partenopei per lavoltalorosono riusciti a vincere sette partite di fila in trasferta in Serie A. Victor Osimhen, capocannoniere della Serie A e del ...

