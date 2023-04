Napoli | una papera nell' uovo di Pasqua Ora la Champions

(Di venerdì 7 aprile 2023) Iltrova una sorpresa graditadi. Gliela confeziona il portiere del Lecce Falcone con unacolossale che rimette in carreggiata una partita che per gli azzurri si era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SalvioEspo : TUTTI UNITI !!! NAPOLI merita rispetto , i TIFOSI meritano rispetto , la SOCIETA' merita rispetto , la SQUADRA meri… - RafAuriemma : +++ULTIMORA+++ #Osimhen ha smarrito la maschera portafortuna! Se n’è accorto al rientro dal match con la nazionale… - mirkocalemme : Una molotov, UNA MOLOTOV, lanciata sul balcone privato di un socio del Napoli Club Cesena che esponeva lo striscion… - ClaudioAga91 : #LecceNapoli thread Con un termine poco giornalistico possiamo dedurre che il #Napoli stia attraversando una fase d… - Ris__20 : @Rocc0_O1 @Piratamorgan050 Vabbe una volta all'anno in tribuna nisida a Napoli-Juve dai -

Ilbatte il Lecce col risultato di 2 - 1, sale a quota 74 punti e avvicina la conquista dello Scudetto. Da settimane i tifosi fanno il calcolo delle giornate che mancano per la vittoria del ...Iltrovasorpresa gradita nell' uovo di Pasqua . Gliela confeziona il portiere del Lecce Falcone conpapera colossale che rimette in carreggiatapartita che per gli azzurri si era ...Al termine dipartita piena di emozioni, ilriesce a tornare alla vittoria con il risultato di 1 - 2 sul Lecce . La gara del Via del Mare, valida per la 29giornata di Serie A, viene decisa dalle reti di ...

Per Inter, Milan e Napoli una tappa senza salite, ma Inzaghi rischia La Gazzetta dello Sport

Il Napoli torna a vincere e ora è a meno quattro vittorie dal sogno chiamato terzo scudetto. La squadra di Spalletti deve ringraziare l’autogol di Gallo ma grazie alla prestazione supe rdi capitan Di ...Al 5' si fa vedere l’ex Barcellona Umtiti che con un colpo di testa prova ad impensierire l’estremo difensore del Napoli. Passano pochi minuti e sono ancora i giallorossi a rendersi pericolosi questa ...