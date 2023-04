Napoli | Spalletti studia due cambi in vista del Milan

(Di venerdì 7 aprile 2023) Iltiene la testa a Lecce ma con lo sguardo intravede già la sfida di Champions League contro ilIltiene la testa a Lecce ma con lo sguardo intravede già la sfida di Champions League contro il. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore degli azzurri non dovrebbeare molto rispetto alla debacle contro i rossoneri. Dentro Raspadori ed Elmas, panchina per Zielinski e Simeone. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - sscnapoli : ?? SPALLETTI “Vedere Napoli colorata di azzurro ci riempie di gioia. Finché la storia non è scritta bisogna continua… - MarcoGiordano6 : Lo 0-4 contro il Milan apre il mese più importante della storia del Napoli nel modo peggiore. Squadra nervosa ed im… - tommMyttt : RT @Rocc0_O1: «Se potessi esprimere un desiderio per Milan-Napoli? Non ho dubbi, scelgo una bomba sotto ogni seggiolino della curva sud, ma… - CalcioNews24 : #Spalletti e il #Milan sullo sfondo ?? -

ha scambiato la maglia con Kvara, durante l'intervallo ha fatto da diplomatico nel battibecco tra Maldini e, ha espresso giudizi appuntiti sul tema del razzismo ma stasera potrebbe ...La capolista fa visita ai salentini 'Servono 15 punti per lo scudetto'. Luciano, allenatore del, avvia il conto alla rovescia verso il tricolore. Gli azzurri, dopo il pesante k.o. casalingo contro il Milan, affrontano il Lecce e devono ancora rinunciare a Victor ...... in Prefettura, a, si è tenuto un incontro operativo in vista della festa per lo scudetto della squadra di Luciano. Erano presenti, oltre al prefetto e al presidente del...

Alle 19 in campo Lecce e Napoli. Baroni è pronto a riproporre Gallo a sinistra, con Maleh mezzala e Di Francesco nel tridente che vedrà partire dall’inizio Ceesay, favorito su Colombo. Luciano ...Non è escluso che l'allenatore Luciano Spalletti, in accordo con lo staff medico del Napoli, preservi Victor Osimhen per le prossime partite. Sarà fondamentale riaverlo al massimo per il ritorno di ...