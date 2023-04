Napoli | Spalletti è contento post Lecce | “Vittoria con il Lecce? Alimenta il nostro sogno”

(Di venerdì 7 aprile 2023) Lucianoha probabilmente la voce e il volto disteso di chi sa che alla fine della corsa, nonostante tutto e tutti, ad aspettarlo c’è una medaglia d’oro. E il suoquest’anno praticamente sempre, dall’inizio sino a questo punto della stagione, ha dimostrato di essere la squadra più forte della Serie A: su questo non si può discutere. I partenopei, per giunta, hanno incantato e cercheranno di farlo ancora, anche in Europa. L’ultima batosta contro il Milan sembrava potesse scalfire i calciatori azzurri. Ma così non è stato. Troppo carattere e troppa personalità per lasciare che una sconfitta, seppur pesante, comprometta l’intero lavoro di un’annata. Oggi contro il, il, è stato bravo, cinico e fortunato. Tre fattori fondamentali in questo sport e l’uno la conseguenza dell’altro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : IL NAPOLI VINCE AL VIA DEL MARE 2-1 ?? Un Napoli non in grande spolvero porta a casa un'importantissima vittoria i… - CorSport : ?? Forza #Lukaku: l’#Inter lo lancia ?? Il #Milan sfida l’#Empoli ????? Così il giudice: #Juve-#Napoli a porte chius… - CorSport : ?? Le parole di #Spalletti dopo il #Lecce #LecceNapoli #Napoli #SerieA #CorrieredelloSport - StopardiOO : @Torrenapoli1 Quello che preoccupa è il calo mentale, la paura di giocare ed il voler ripiegare sempre all'indietro… - ULTRAMICI : Lecce – Napoli 1-2 del 7/04/2023 conferenza stampa post partita Luciano Spalletti -

Non basterà di sicuro uncosì sotto tono per eliminare il Milan dalla Champions . Non solo, alla vigilia del derby italiano in Europa,(con l'aiuto dei medici) dovrà risolvere il ...In ogni caso il peso specifico del nigeriano sul gioco delè notevole. 'Ha tantissima qualità in ogni aspetto - ha proseguito- quando riuscirà a gestirla tutta diventerà fortissimo. ...... perché al 64' un malinteso tra Gallo e Falcone su un cross delha portato all'autogol del difensore , regalando così il definitivo vantaggio alla squadra di. La squadra di Baroni è ...

Decide il match un autogol di Gallo con la complicità del portiere Falcone l Napoli vince 2-1 in trasferta in casa del Lecce nella gara d'anticipo della 29esima giornata di Serie A. Dopo il brusco ...Luciano Spalletti commenta così il successo del Napoli a Lecce. “La squadra ha avuto il giusto spirito per affrontare una gara molto dura e difficile sotto il profilo fisico. Abbiamo avuto carattere ...