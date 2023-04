Napoli, Simeone ko a Lecce e Spalletti in ansia per il Milan (Di venerdì 7 aprile 2023) Infortunio per l'attaccante argentino, che con gran probabilità non prenderà parte alla semifinale di Champions Leggi su itasportpress (Di venerdì 7 aprile 2023) Infortunio per l'attaccante argentino, che con gran probabilità non prenderà parte alla semifinale di Champions

