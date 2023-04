Napoli, Simeone, consigliere comunale: "Festa Scudetto? E' il giorno dei napoletani e di Napoli, non dei singoli o dei vip'' (Di venerdì 7 aprile 2023) Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV. Queste le sue parole: “Rivendico con grande orgoglio di essere malato del Napoli e quando vince sono la persona più felice del mondo. -dichiara Simeone - Però quando si parla di eventi pubblici o di maniFestazioni si entra in un’altra sfera. In questo caso la SSC Napoli, se vuole partecipare o organizzare un evento, deve partecipare ad un bando pubblico. Ora vorrei capire da quale pulpito arriva la richiesta di un milione di euro, se il Comune li avesse sistemerebbe lo stadio Maradona con la questione ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 7 aprile 2023) Ninodel Comune di, è intervenuto in diretta durante ‘Calcio24 Live’ trasmissione in onda su Calcio24 TV. Queste le sue parole: “Rivendico con grande orgoglio di essere malato dele quando vince sono la persona più felice del mondo. -dichiara- Però quando si parla di eventi pubblici o di manizioni si entra in un’altra sfera. In questo caso la SSC, se vuole partecipare o organizzare un evento, deve partecipare ad un bando pubblico. Ora vorrei capire da quale pulpito arriva la richiesta di un milione di euro, se il Comune li avesse sistemerebbe lo stadio Maradona con la questione ...

