Napoli, Raspadori torna titolare. Da quanto non giocava un match dal 1'? (Di venerdì 7 aprile 2023) Centocinquanta giorni dopo Giacomo Raspadori torna titolare con il Napoli. L'ultima volta dal primo minuto dell'attaccante arrivato... Leggi su calciomercato (Di venerdì 7 aprile 2023) Centocinquanta giorni dopo Giacomocon il. L'ultima volta dal primo minuto dell'attaccante arrivato...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : I tifosi del #Napoli stiano tranquilli. Ci sono #Simeone e #Raspadori. Non a caso quella azzurra è la squadra che h… - leggoit : Diretta #lecce-#napoli 0-0, Spalletti cambia l'attacco e punta su Raspadori. Salentini con Ceesay centravanti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Napoli, il d.s. Giuntoli: 'Contenti per Raspadori, Osimhen? Sta meglio' - susydigennaro : RT @napolimagazine: DAZN - Napoli, il d.s. Giuntoli: 'Contenti per Raspadori, Osimhen? Sta meglio' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Napoli, il d.s. Giuntoli: 'Contenti per Raspadori, Osimhen? Sta meglio' -