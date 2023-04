Napoli, rapina il bar armato: i clienti si ribellano e lo bloccano. Due feriti (Di venerdì 7 aprile 2023) rapina un bar per un bottino da 35 euro ma viene bloccato dai clienti. A finire in manette un uomo armato di coltello che ha fatto irruzione nel locale nel pomeriggio di oggi. Si tratta di Pasquale Campana, classe ’76. Alle L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 7 aprile 2023)un bar per un bottino da 35 euro ma viene bloccato dai. A finire in manette un uomodi coltello che ha fatto irruzione nel locale nel pomeriggio di oggi. Si tratta di Pasquale Campana, classe ’76. Alle L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

