Napoli | Osimhen | Spalletti mi ha chiesto di essere esplosivo | per me è un onore giocare a Napoli

(Di venerdì 7 aprile 2023) Victor, attaccante del, ha rilasciato un'intervista a "France Football", queste le sue parole: “Il rapporto con gli allenatori è stato fondamentale negli ultimi anni. Devo molto a Gennaro Gattuso perchè ha lavorato sulla mia motivazione e sulla valorizzazione della mia autostima, ma conla mia crescita è stata maggiore per il lavoro fatto nel corso dei mesi.mi hadi’, di trasformarmi in una specie di dinamite nelle difese avversarie. Insieme abbiamo analizzato a fondo la velocità della mia corsa, i tempi di reazione agli assist e le distanze ideali che devo mantenere dai difensori. Sono cinque metri che io posso coprire più velocemente rispetto agli altri ed è quella la distanza a cui ...

Sponda Napoli, non verrà rischiato. Spalletti darà spazio ancora a Simeone nel tridente con Lozano e Kvaratskhelia preferiti a Politano e Raspadori. In mezzo al campo cercano posto Elmas e Anguissa in vantaggio su Banda a sinistra. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

La Gazzetta dello Sport dedica spazio alla staffetta tra Raspadori e Simeone, armi offensive del Napoli di Spalletti visto l'infortunio di Osimhen: "Non siamo certo ai tempi di Mazzola e Rivera, ma questa è dinamite". Lo ha raccontato Victor Osimhen in un'intervista concessa a France Football. L'attaccante nigeriano ha poi aggiunto, sul Napoli e sullo scudetto: "È un onore indossare la maglia del Napoli"