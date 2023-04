Napoli | Osimhen scalpita | Spalletti aspetta gli esami strumentali

(Di venerdì 7 aprile 2023) La stagione calcistica sta entrando finalmente nel vivo, tra la lotta per la qualificazione alle prossime coppe europee e il cammino in Champions League che è ancora tutto da scrivere. Tra le squadre impegnate nella Coppa dalle Grandi Orecchie figura il, che dovrà giocarsi il tutto per tutto nei quarti di finale contro il Milan, in una doppia sfida dal sapore anni 80? e dal clima infuocato. Victor@livephotosport Ad alimentare l’attesa verso questo derby tutto italiano in Champions League ci ha pensato l’assenza di. L’attaccante nigeriano ha saltato la sfida contro il Milan in campionato e salterà anche l’impegno deldial Via del Mare contro il Lecce, macome un leone in gabbia per tornare a disposizione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolimagazine : VIDEO NM - Napoli, un omaggio consegnato a Osimhen da un tifoso domenica scorsa @victorosimhen9 - claudioruss : In anteprima per @CalcioNapoli24 le foto della consegna della nuova mascherina per l'attaccante del #Napoli Victor… - OptaPaolo : 100% - Il Napoli ha vinto il 100% delle partite senza Victor #Osimhen in campo in questa stagione in tutte le compe… - NapoliAddict : Gazzetta - Osimhen voleva giocare col Lecce, fissato esame decisivo per il Milan #Napoli #ForzaNapoliSempre… - cugio1967 : @bassan_matteo @FilippoB8 @DanieleBibo Tutto deve essere provato in tribunale non dimentichiamocelo. E comunque si… -

Alle 19 trasferta a Lecce per ilche deve farsi perdonare dai tifosi il pesante e inaspettato 0 - 4 con il Milan in casa. Spalletti dovrà fare ancora a meno del suo bombere nuova ...Nel big match Lazio - Juventus squalificato Kean, in Salernitana - Inter d'Ambrosio mentre sono out Skrniar e Calhanoglu,ancora senzaROMA - Venerdì 7 e sabato 8 aprile si gioca la 29esima giornata di Serie A . Tre gli anticipi a partire dalle ore 15 con Salernitana - Inter. In casa campana troviamo ...Il mister, incalzato dai giornalisti, ha risposto alla domande delle domande in questo momento di casa: quando torna. Buone notizie per i tifosi e i fantallenatori:dovrebbe ...

Balotelli al Napoli Osimhen sarebbe pronto ad accoglierlo, ma che storia Corriere dello Sport

Quella di Victor Osimhen è una corsa contro il tempo ... servire Kvaratskhelia, ad esempio". Sul Napoli: "Per me è un grande onore giocare nella squadra in cui ha militato Diego Armando Maradona. Il ...Mario Balotelli, ora al Sion, è stato invitato da un tifoso del Napoli a tornare in Italia indossando la maglia azzurra. Uno scenario che piace anche a Victor Osimhen ...