Napoli, Osimhen: «Desidero vincere questo scudetto per vedere la gioia sul volto dei tifosi» (Di venerdì 7 aprile 2023) Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato a France Football del suo rapporto con Luciano Spalletti e del finale di campionato Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato a France Football. PAROLE – «Devo molto a Gennaro Gattuso perché ha lavorato sulla mia motivazione e sulla valorizzazione della mia autostima, ma con Spalletti la mia crescita è stata maggiore per il lavoro fatto nel corso dei mesi. Spalletti mi ha sempre chiesto di essere esplosivo, di essere come la dinamite per le difese avversarie. È stata fatta una valutazione sulla mia corsa, sulle distanze che devo mantenere dai difensori e su come devo reagire agli assist. Sono cinque i metri che io posso coprire più velocemente degli altri, devo restare in quella distanza. scudetto? Ho potuto solo ascoltare i racconti delle ...

