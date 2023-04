Napoli, non sa di essere incinta: va in ospedale e partorisce (Di venerdì 7 aprile 2023) Ha avvertito un forte dolore all’addome ed è andata al pronto soccorso: quando i medici l’hanno visitata, hanno scoperto che in realtà la donna era in procinto di partorire. La vicenda è accaduta ieri a Napoli, all’interno dell’ospedale Vecchio Pellegrini. Napoli, va in ospedale per un mal di pancia e partorisce una bimba Lo ha raccontata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 7 aprile 2023) Ha avvertito un forte dolore all’addome ed è andata al pronto soccorso: quando i medici l’hanno visitata, hanno scoperto che in realtà la donna era in procinto di partorire. La vicenda è accaduta ieri a, all’interno dell’Vecchio Pellegrini., va inper un mal di pancia euna bimba Lo ha raccontata L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Ndombele a So Foot: 'Ero venuto qui con un orologio costoso, i miei compagni mi hanno avvertito sui rischi a… - DiegoDeLucaTwit : Alcuni commenti social di tifosi della #Roma: “Non vincere lo posso accettare, commettere illeciti no”. “Spero di n… - GA7_Official : “In Curva A 'la fede non ha prezzo', la manifestazione non era contro il caro biglietti, la società può fare i prez… - milandimundo : Ho letto Pobega probabile TRQ. Allora..hai: - Adli - CDK - Vranckx Che hanno carattetistiche da TRQ e metti Pobega… - nieddupasqui : RT @enzomarangio: Storia vera. #Gravina 'Non c'è posto per i delinquenti nel calcio, ha fatto bene De Laurentiis a rompere ogni rapporto co… -