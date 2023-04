Napoli, le pagelle di CM: Di Lorenzo totale, poco Kvara. E Spalletti ringrazia Falcone... (Di venerdì 7 aprile 2023) Lecce-Napoli 1-2 Napoli: Meret 6,5: pronti, via e subito grandissima parata su Maleh. Sulla rete di Di Francesco non ha colpe, con la palla c... Leggi su calciomercato (Di venerdì 7 aprile 2023) Lecce-1-2: Meret 6,5: pronti, via e subito grandissima parata su Maleh. Sulla rete di Di Francesco non ha colpe, con la palla c...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: PAGELLE NM - Lecce-Napoli, i voti di Petrazzuolo: '9 a Di Lorenzo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: PAGELLE NM - Lecce-Napoli, i voti di Petrazzuolo: '9 a Di Lorenzo' - NapoliCM : ???? Pagelle Lecce Napoli: Di Lorenzo sugli scudi, Raspadori non punge ??? - TuttoMercatoWeb : Le pagelle del Napoli - Di Lorenzo capitano e trascinatore. Raspadori e Anguissa in difficoltà - claudioruss : #LecceNapoli, ovvero un baluardo come Di Lorenzo ed un autogol comico. Il lancio su #Osimhen resta un'alternativa p… -